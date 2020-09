Emergono i dettagli sull’omicidio-suicidio avvenuto a Briglia di Vaiano: l’uomo ha ucciso la compagna davanti alla figlia di 2 anni.

Le indagini sull’omicidio-suicidio avvenuto a Briglia di Vaiano, provincia di Prato, hanno condotto alla ricostruzione della dinamica della vicenda che ha portato alla morte di Claudia Corrieri (38 anni) e Leonardo Santini (50 anni). Al momento, invece, rimangono sconosciute le motivazioni che hanno indotto l’uomo a compiere questo gesto di efferata violenza nei confronti della compagna ed il successivo gesto estremo.

In un primo momento gli inquirenti avevano pensato che l’uomo avesse prima di tutto portato la figlia di 2 anni dai genitori, quindi si fosse scagliato con violenza contro la compagna per ucciderlo. Questa ricostruzione, però, non coincide con gli orari in cui sono avvenuti i fatti di quel terribile giorno. Dalla ricostruzione attuale, infatti, emerge che l’omicidio di Claudia Corrieri è avvenuto mentre la piccola era ancora in casa. Impossibile sapere se fosse presente nella stessa stanza in cui si è consumato il delitto.

Omicidio-suicidio a Prato: la dinamica dell’accaduto

In base a quanto emerso in queste ultime ore, Leonardo avrebbe aggredito la compagna alle spalle con un oggetto contundente (forse un martello), ma la morte di Claudia è stata causata da una ferita da taglio alla gola con un coltello, che al momento non è ancora stato trovato. Dopo aver ucciso la compagna, Leonardo ha preso la figlia di due anni e l’ha lasciata a casa dei genitori. Quindi si è diretta a San Marcello Pistoiese, è salito sul ponte sospeso che sovrasta il torrente Lima e si è buttato di sotto. La dinamica del suicidio è confermata dalle riprese di una telecamera di sicurezza che dà sul ponte e che ha filmato il suicidio.