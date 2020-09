La Polizia del North Yorkshire ha arrestato i genitori di un ragazzo scomparso 28 anni: nuovi indizi li rendono sospettati di omicidio.

La famiglia Clarks di Marske by the Sea (North Yorkshire, Inghilterra) ha vissuto un dramma ad inizio anni ’90 che si è prolungato sino ad oggi. Il figlio Steven è scomparso nel 1992 a 28 anni. Da quel momento in poi nessuno ha più visto il giovane, considerato dai vicini di casa e dai conoscenti una persona amichevole e amante delle conversazioni. Le ricerche per quasi 30 anni sono state infruttuose, tanto che i genitori David e Doris, entrambi ex agenti della polizia, si erano rassegnati all’idea che il figlio possa essere deceduto.

Leggi anche ->Richard Morris, svolta nel caso del diplomatico scomparso: trovato un corpo

Qualche giorno fa i due coniugi sono rimasti sorpresi dal vedere la polizia che bussava alla loro porta e li arrestava come sospetti per l’omicidio del figlio. Gli agenti hanno perquisito tutta la casa dei Clarks, utilizzando persino degli utensili da scavo per controllare se ci fossero i resti sepolti nel giardino. Al momento le ricerche sono ancora in corso e non ci sono novità sostanziali sul caso.

Leggi anche ->“Mauro Romano è vivo”: si riapre il caso del bimbo scomparso

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Polizia arresta genitori per la scomparsa del figlio avvenuta 28 anni prima

A quanto pare la polizia avrebbe trovato degli indizi contro i due coniugi effettuando un riesame del caso. Al momento i Clarks sono in stato d’arresto come sospetti assassini del figlio, un’accusa che li ha lasciati senza parole. Intervistato dai media David ha dichiarato: ” Sono stupefatto dalla ricerca, non ho idea del perché lo stiano facendo. Non aggiungo altro perché sono ancora in arresto”. Anche Doris non si capacita del perché la polizia li ritenga dei sospettati: “Tutto questo è un calvario. Non sappiamo che fine abbia fatto Steven. Questo è il problema quando qualcuno scompare, non sai nulla. Adesso è lo stesso, sono 28 anni che non sappiamo”.