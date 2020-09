Donna non vuole indossare la mascherina. Alla richiesta del commesso di farlo, ecco che succede il finimondo in un negozio. La polizia adesso le sta dando la caccia.

Una donna non vuole indossare la mascherina, e quando il commesso le chiede di applicare tale fondamentale accessorio per la sicurezza della propria persona e degli altri, ecco che questa scalmanata dà in escandescenze. Le telecamere di sicurezza dell’esercizio commerciale hanno ripreso l’intera scena.

LEGGI ANCHE –> Passeggero Ryanair positivo | era sul Milano Catania con altre persone

La tipa in questione finisce preda di un vero e proprio attacco isterico ed inizia a colpire la barriera protettiva in plexiglas che funge da protezione divisoria tra il commesso ed i clienti. Subito dopo poi la donna che non vuole indossare la mascherina inizia a colpire la merce che si trova in esposizione ed a buttare tutto ciò che è in vendita sul pavimento. In pochi secondi è il disastro più assoluto, con decine di bottiglie di vino che si schiantano a terra, tra liquido e cocci di vetro. La esagitata, non contenta di quanto commesso, si mette pure ad urlare e si dimena come se fosse posseduta.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

LEGGI ANCHE –> Covid-19, in Francia torna la paura: 13 mila contagi in 24 ore

Non vuole indossare la mascherina, una donna spacca l’intero negozio

Infine prende e se ne va. Eppure il commesso le aveva chiesto con gentilezza e senza assumere alcun tono autoritario di rispettare le norme anti Covid. E di applicare al proprio viso una mascherina, per coprire naso e bocca. La vicenda è accaduta nella località di Lingfield, in Inghilterra. Prima di andare via poi ha anche sferrato un pugno forte alla barriera protettiva. Alla scena hanno assistito anche altri clienti. I titolari del negozio hanno sporto regolare denuncia e la polizia è al lavoro per cercare di individuare la colpevole. Finora però non sono ancora riusciti a scovarla.

LEGGI ANCHE –> Coronavirus, Capua annuncia la fine della pandemia: “Ecco quando”