Milan Bodo Glimt Europa League: streaming DAZN, formazioni, precedenti

La partita tra Milan e Bodo Glimt è valida per il terzo turno preliminare dell’Europa League: streaming in diretta e in tv, dove vederla, no Rojadirecta.

Appuntamento con il calcio internazionale questa sera a partire dalle ore 20.30, quando si affronteranno i rossoneri del Milan e l’ostica formazione norvegese del Bodo Glimt. L’italiana ha eliminato lo Shamrock Rovers, i norvegesi invece hanno piegato Kauno Zalgiris e Zalgieis Vilnius.

Il match che si gioca stasera è su DAZN e vede dunque la formazione milanese contro un avversario che sulla carta dovrebbe essere modesto, ma non da sottovalutare. Privi di Ibrahimovic, risultato positivo al Coronavirus, i rossoneri affrontano infatti i dominatori del campionato norvegese.

Precedenti di Milan Bodo Glimt e dove vedere in tv e streaming

La partita di questa sera al Meazza di Milano è su Dazn, al contrario non sarà trasmesso sui canali a pagamento di Sky.

Due soli sono i precedenti del Milan contro formazioni norvegesi, entrambi col Rosenborg nella stagione 1996-1997. I rossoneri in terra norvegese ebbero la meglio all’andata, vincendo con il punteggio di quattro reti a uno. Il ritorno avvenne in un momento difficile per il Milan e fu clamoroso: i norvegesi si imposero infatti per due a uno a San Siro.

Milan Bodo Glimt, le due squadre in campo: le formazioni

Pioli e Knutsen stanno disegnando le formazioni in vista del match di questa sera, che vedrà dunque un grande assente, ovvero Zlatan Ibrahimovic. Queste le formazioni in campo:

MILAN (4-2-3-1): Donnarumma; Calabria, Kjaer, Gabbia, Hernandez; Kessiè, Bennacer; Castillejo, Calhanoglu, Saelemaekers; Colombo.

BODO GLIMT (4-3-3): Haiklin; Konradsen, Lode, Holbraten, Bjorkan; Fet, Berg, Saitnes; Zinckernagel, Boniface, Hauge.