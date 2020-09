GfVip, lo sfogo di Elisabetta Gregoraci: “Ecco cosa ho sacrificato per lui”

Elisabetta Gregoraci racconta di fronte alle telecamere del Grande Fratello Vip com’è stata la sua vita accanto all’ex marito Flavio Briatore.

Elisabetta Gregoraci è in vena di confidenze con alcune coinquiline all’interno della casa del “Grande Fratello Vip”. La fascinosa mora ha deciso di raccontare alcuni dettagli inediti, e per certi versi insospettabili, del suo rapporto col suo ex marito, nonché padre di suo figlio, Flavio Briatore. Per la serie “non è tutto oro quel che luccica”…

La pubblica confessione di Elisabetta Gregoraci

Elisabetta Gregoraci ha deciso di aprirsi con le compagne di avventura al Grande Fratello Vip. “Avevo 24 anni – ha rivelato a Stefania Orlando, Matilde Brandi e Adua del Vesco – e lui era un uomo importante, avevo un ruolo: ho imparato tanto ma ho anche dovuto fare rinunce, ‘sacrificare’ le mie cose per stare accanto a lui”. Così ha spiegato la showgirl, lasciando intendere che non è stato tutto rose e fiori.

Non solo: la concorrente del reality è tornata anche sulla sua infanzia e sul dolore provato per anni a causa della terribile malattia della madre, uccisa da un tumore incurabile: “La prima volta che si è ammalata avevo 12 anni, rimasi traumatizzata”, ha spiegato Elisabetta con le lacrime agli occhi. Una confessione che ha molto colpito non solo gli altri inquilini della casa, ma anche i telespettatori, abituati come sono a vedere la Gregoraci sotto tutt’altra luce…

