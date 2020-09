Questa notte Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Petrelli hanno dormito nello stesso letto e si sono coccolati: è nata una nuova coppia?

Già prima di entrare a far parte dei concorrenti del GF Vip, Pierpaolo Petrelli aveva condiviso il suo interesse per la bella Elisabetta Gregoraci. Quando i due sono entrati nella casa più spiata d’Italia, l’ex velino non ha perso tempo per stuzzicarla e lusingarla. Questo lunedì, poi, Signorini li ha messi insieme in una prova per aumentare il budget settimanale a disposizione dei concorrenti. Per superarla i due si sarebbero dovuti baciare sott’acqua. La prova è fallita, ma il conduttore è stato magnanimo e gli ha concesso una seconda chance con un bacio fuori dall’acqua.

I telespettatori più maliziosi hanno notato che i due ci hanno preso gusto e sembra che non avessero torto. Nei giorni successivi alla puntata serale, infatti, i due non hanno perso occasione per ritagliarsi un po’ di spazio insieme. Si lanciano spesso delle occhiate e sembra che siano in perfetta sintonia. Ieri sera, inoltre, la Gregoraci ha raggiunto l’ex velino nel suo letto ed hanno passato la notte insieme.

Elisabetta Gregoraci si coccola con Pierpaolo Petrelli

I due si sono stretti in un lungo e tenero abbraccio per tutta la notte. Per il momento pare che non si sia andati oltre alle coccole, ma Petrelli l’ha baciata sulla spalla e la carica emotiva tra i due appare evidente. Non manca molto, quindi, prima che i due si diano un bacio vero e proprio, questa volta senza bisogno di dover affrontare una prova. Gli spettatori ne sono certi e puntano su di loro come prima coppia di questo quinto Grande Fratello Vip.