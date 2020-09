Genitori accusati di abuso sul figlio, a sei mesi gli fanno fare sci d’acqua

Due genitori sono stati pesantemente criticati per aver permesso al figlio di sei mesi di fare sci d’acqua sul lago Powell nello Utah.

Rich Casey Humpherys è un neonato di sei mesi e quattro giorni che in moltissimi definiscono tenero ed adorabile. E’ diventato famoso sul mondo del web per una concessione fatta dai suoi genitori, che molti stanno amaramente criticando.

Il piccolo Rich ha vinto il Guinness world record per essere il più giovane a fare sci d’acqua. A soli sei mesi infatti il piccolo è stato immortalato in un video postato su Instagram, con la didascalia che dice: “Sono andato a fare sci d’acqua per il mio sesto complimese. Apparentemente è una gran cosa… #worldrecord“. Il bambino sorride da un’orecchio all’altro mentre pilota abilmente sulle acque del Lago Powell, nello Utah. Viene trascinato da una barca mentre si tiene in piedi su una tavola. Per molti l’immagine del piccolo era adorabile, ma tanti utenti hanno commentato duramente criticando i genitori del bambino.

Accusa di abuso su minori per due genitori

I genitori Casey e Mindi Humpherys sono stati accusati moltissimo online per non aver messo la sicurezza del proprio figlio al primo posto, sottoponendolo ad un’attività molto rischiosa. Un utente ha commentato il video scrivendo che: “Sì, siete una famiglia avventurosa ma questo non è affatto okay. Potevano andare storte tantissime cose”. Il commento di un altro profilo dice: “è pericoloso e stupido“. Un ennesimo utente replica che: “Sembra insicuro e spaventato“. In pochi, invece, si sono schierati a favore della coppia di genitori, sostenendo che il loro non è affatto un abuso su minore e che, anzi, gli stanno dando delle ottime opportunità.Secondo loro il bambino ha imparato a stare dritto in piedi sullo sci d’acqua già a tre mesi e non fa altro che migliorare.

