Gabriele Giaquinto, chi è Mister Campania: età, foto, carriera

Gabriiele Giaquinto è un giovane di origini brasiliane, che ha vinto il titolo di Mister Campania e parteciperà al concorso per Mister Italia.

Gabriele Giaquinto è un ragazzo di diciannove anni, di origini brasiliane, che vive a Banzano, una frazione di Montoro, un Paese in provincia di Avellino. Lui e i suoi tre fratelli sono stati adottati da una splendida famiglia. Dai suoi coetanei viene spesso chiamato ‘Gabriel‘ ed ha alle sue spalle una storia di riscatto personale.

LEGGI ANCHE -> Temptation Island, Ester Giordano: chi è la tentatrice lombarda

LEGGI ANCHE -> Eliseo Bonanno, chi è il “profeta di Dio”: accuse e polemiche

Gabriel ha dovuto sopportare per anni il bullismo dei suoi compagni di classe, sia per il colore della sua pelle, che per la sua bravura a scuola. Era solito dire a sua madre di soffrire di “terribili mal di pancia“, pur di riuscire a non andare più a scuola, ma l’incubo non è finito finché non ha deciso di lasciare la scuola dove veniva deriso per la sua bravura e trasferirsi alla scuola superiore ITT “G. Ronca” di Solofra, situata in via Melito. Lì il giovane Gabriele Giaquinto ha trovato un gruppo di pari con il quale interagire in maniera positiva e con cui formare dei legami positivi.

LEGGI ANCHE -> Temptation Island, Ettore Radaelli: chi è il tentatore pugliese

Gabriele Giaquinto, la carriera e i sogni nel cassetto

Gabriele Giaquinto è uno studente modello, secondo i suoi professori e, insieme ad altri 5 ragazzi, ha vinto una borsa di studio per aver realizzato un elaborato per la manifestazione per il NO alla violenza sulle donne. Ha anche partecipato come attore per un film sul bullismo guidato dal regista Rai Giuseppe Falagario, condotto dalla scuola “Gregorio Ronca“. Pochi mesi fa inoltre ha vinto il titolo di Mister Campania, il concorso organizzato da Claudio Marastoni, che spesso è un trampolino di lancio per i giovani nei settori della moda, della pubblicità, del cinema e dello spettacolo. Rappresenterà la regione Campania nel concorso nazionale, che decreterà Mister Italia. Lavora come modello e testimonial di vari marchi, tra cui quello di Enrico Coveri, ma sogna di fondare un brand di abbigliamento tutto suo.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI!