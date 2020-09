Francesco Totti, Ilenia si sveglia dal coma dopo un suo videomessaggio

Francesco Totti ha mandato un messaggio di supporto alla giovane Ilenia Matilli, in coma da nove mesi. Si è risvegliata dopo il messaggio del calciatore.

Ilenia Matilli è una giocatrice della Lazio che ha avuto un incidente il 15 dicembre 2019, quando insieme ad un’amica, Martina Oro, andarono a sbattere contro un albero sulla Braccianese. Ilenia da allora è in coma, mentre la sua amica Martina ha perso la vita.

La giovane calciatrice della Lazio ma tifosa romanista è stata in coma per nove mesi: i suoi genitori le hanno fatto ascoltare spesso l’inno della Roma finché, con il supporto dell’allenatore Carlo Cancellieri, del dottor Maritato e dell’associazione Argos Forze di Polizia, hanno convinto Francesco Totti a registrare un video per lei. “Ilenia non mollare, ce la farai, siamo tutti con te“, queste le parole del Capitano più amato della Roma. La voce del romano deve aver fatto scattare qualcosa dentro la piccola Ilenia Matilli, perché nel giro di poche settimane si è ripresa ed oggi si è svegliata, dopo settimane di sofferenza all’Ospedale Gemelli di Roma.

Risveglio dal coma per Ilenia Matilli

Ilenia Matilli sembra stare meglio e sia lei, sia i suoi genitori, vorrebbero incontrare il Capitano per ringraziarlo delle sue parole. “La tua fantastica voce, unita alla passione, all’amore che Ilenia ha sempre avuto per la Roma, hanno favorito il suo risveglio, il ritorno del suo sorriso così contagioso, che non puoi farne a meno, ai suoi occhioni pieni di luce ed allegria“, dicono i genitori della giovane romana. “Caro Francesco cosa aspettiamo? Ti aspettiamo con ansia, Ilenia ti sta aspettando“, così la mamma e il papà di Ilenia incitano Francesco Totti ad incontrare la figlia.

