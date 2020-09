Polemiche per la presenza al Grande Fratello Vip di Francesco Oppini, il padre Franco lo difende: “Si è fatto da solo, non è raccomandato”.

Si trova al Grande Fratello Vip solo perché è figlio di due noti attori, ovvero Franco Oppini e Alba Parietti. Questa l’accusa rivolta a Francesco Oppini, uno dei partecipanti di quest’anno all’edizione vip del noto reality show. Un’accusa che il padre Franco rispedisce al mittente.

Spiega infatti l’ex componente dei Gatti di Vicolo Miracoli in un’intervista al settimanale ‘Nuovo’: “Francesco non l’ha raccomandato nessuno…Probabilmente lo hanno contattato dopo averlo visto a 7Gold dove si è fatto notare per la sua esuberanza nel commentare le partite di calcio…”.

Franco Oppini parla del figlio Francesco al Grande Fratello Vip

Franco Oppini, ovviamente, non nasconde di tifare per il figlio in questa edizione del reality show e lo dice chiaramente: “Spero che mio figlio resti com’è anche nella Casa: quello è un circo bello tosto, pieno di scontri…”. Ci tiene poi a precisare che suo figlio non è assolutamente un “figlio di…”, come ha evidenziato qualcuno, ma anzi ha “una personalità ben definita”. Dunque è pronto a giocarsi le sue chance, dentro e fuori la casa.

Conoscendo infine il figlio, Franco Oppini così parla di Francesco: “Credo che sentirà in modo particolare la mancanza dei suoi affetti più cari, della sua fidanzata, degli amici e dei genitori…”. Intanto, nella casa più famosa d’Italia non manca neanche di scontrarsi con gli altri concorrenti. Tra questi, negli ultimi giorni, c’è Franceska Pepe, accusata da Francesco Oppini di voler fare adeguare tutta la casa ai suoi gusti in materia culinaria.