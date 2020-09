Si parla di un nuovo rientro Flavia Vento GF Vip 2020. La 43enne romana aveva lasciato perché le mancavano i sui cani, ci saranno anche loro.

Clamoroso al GF Vip 2020: Flavia Vento sembra sul punto di rientrare di nuovo nella casa più spiata d’Italia. Inizialmente inserita nel cast originario che avrebbe dovuto prendere parte a questa nuova edizione del nuovo reality show, la 43enne romana aveva però subito rinunciato a partecipare al programma.

“Mi mancano i miei cani” aveva dichiarato in diretta nel corso di una crisi emotiva evidente. Era bastato un solo giorno per persuadere la Vento a mollare tutto e tornare alla sua vita di sempre. Però ora potrebbe cambiare tutto, con la bella Flavia che avrebbe ricevuto una sorta di wild card da parte della produzione del GF Vip 2020. Per una situazione che porterebbe il popolarissimo reality show a riaccoglierla nel novero dei concorrenti.

Flavia Vento GF Vip 2020, i suoi cani sono tutto per lei

“Uscita dalla porta e rientrata dalla finestra” fanno ironia sui social web parecchi telespettatori. Ma la novità che fa discutere è rappresentata dal fatto che, pur di agevolare al massimo il ritorno di Flavia Vento al GF Vip 2020, la produzione stessa sarebbe propensa a permetterle di portare con sé i suoi adorati cani. Che sono ben 7. Verrebbe allestito uno spazio apposito per loro in tutto ciò. E tutto quanto dovrebbe avvenire nella giornata di venerdì 25 settembre 2020. Lei in particolar modo è molto legata a Piri, un bel cagnolone che adesso ha 16 anni e che purtroppo è malato. E Flavia non se l’è sentita di lasciarlo solo.