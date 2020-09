Emerge la positività di due insegnanti di un istituto romano. La situazione Coronavirus scuola presenta altre problematiche.

Ci sono dei casi di positività al Coronavirus a scuola. La cosa riguarda l’Istituto Fratelli Bandiera a Roma e riguarda due insegnanti, in base a quanto si apprende. Uno di questi non avrebbe neanche preso servizio nell’istituto. La direzione dello stesso si è subito messa all’opera allertando la Asl Roma 1 per fare scattare tutte le procedure di sicurezza del caso.

LEGGI ANCHE –> Ibrahimovic Covid | lo svedese del Milan è positivo | i dettagli

Si sta già indagando su quelli che sono i contatti recenti avuti dai due docenti. Questo in maniera tale da interrompere il possibile sorgere di un focolaio e mettere in sicurezza tutte le eventuali persone coinvolte, che con i due soggetti in questione possono avere intrattenuto dei rapporti stretti nel corso degli ultimi 14 giorni.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

LEGGI ANCHE –> Giovane muore di Coronavirus | 33 anni | era stato in Costa Smeralda

Coronavirus scuola, allarme in un istituto di Roma

La dirigente scolastica dell’Istituto Fratelli Bandiera rende noto in una nota ufficiale che subito sono partiti i protocolli del caso, in coabitazione con la Asl locale. Già sono iniziati anche i primi contatti riguardo ai soggetti coinvolti. Inoltre è partita pure la procedura di sanificazione degli ambienti scolastici in maniera straordinaria, dopo quella standard svolta a seguito della recente tornata elettorale. L’istituto infatti, come comunemente avviene, ha fatto da teatro alle elezioni che si sono svolte domenica 20 e lunedì 21 settembre 2020.

LEGGI ANCHE –> Non vuole indossare la mascherina | donna devasta negozio | VIDEO

Evacuato anche il Ministero dello Sviluppo Economico

Ma anche nella sede del Ministero dello Sviluppo Economico, sempre a Roma, è in atto l’evacuazione dovuta all’emergere di un caso di positività al virus. La persona che ha contratto il Covid in questo caso è un dipendente del dicastero in questione, come fa sapere l’agenzia di stampa AdnKronos.

LEGGI ANCHE –> Alex Zanardi | il comunicato del ‘San Raffaele’ | ‘Le sue condizioni ora’