Codice della strada, le novità: giallo di 3 secondi, multa alta per il cellulare

Verranno presentate delle novità riguardanti il codice della strada, che grazie al decreto semplificazione approderanno alla Camera più rapidamente.

Il progetto di modificare il codice della strada è in programma da oltre un decennio e si trascina tra i due rami del Parlamento senza vedere luce. Ora però, siamo ad una svolta: grazie al Decreto Semplificazione la legge sembra che possa veramente essere introdotta.

Arriva il concetto importante di utenza vulnerabile, che comprende anche i conducenti di ciclomotori e motocicli e le persone con disabilità, oltre a pedoni e ciclisti. Gli attraversamenti pedonali potranno essere rialzati al piano di marciapiede e saranno previsti marciapiedi colorati. I sindaci potranno anche istituire stalli di sosta per i veicoli delle donne incinte o con bimbi non superiori di due anni. Gli enti dovranno garantire la gratuità per gli stalli blu per le persone con disabilità e si alzerà la sanzione da 168 a 673 euro per coloro che utilizzano abusivamente lo stallo per persone con handicap e sarà prevista una decurtazione di 4 punti sulla patente.

Le novità del codice della strada

Verrà introdotta anche la responsabilità del conducente del motoveicolo e del ciclomotore in caso il passeggero non indossi il casco. Le sanzioni saranno più pesanti anche per chi fa uso alla guida dello smartphone: alla prima violazione la sanzione passa da 422 a 1697 euro, con la sospensione della patenta da 7 giorni a due mesi e la decurtazione di 5 punti. Con una doppia violazione nel biennio, la sanzione passa a 2588 euro e la patente potrà essere sospesa da 1 a 3 mesi, con 10 punti decurtati. Si prevede anche una durata minima della luce gialla del semaforo di tre secondi e viene introdotto l’obbligo del casco per i minori che guidano una bici, ma ciò entrerà in vigore 4 mesi dopo l’approvazione della legge.

