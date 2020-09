Bayern Monaco Siviglia: streaming, formazioni, precedenti

La partita tra Bayern Monaco e Siviglia è la finale della Supercoppa Europea: streaming in diretta e in tv, dove vederla, no Rojadirecta.

Notte di grande calcio questa sera a Budapest, dove si affrontano le due squadre fresche vincitrici delle principali competizioni europee, ovvero Champions League ed Europa League. Si gioca infatti stasera la finale della Supercoppa Europea tra Bayern Monaco e Siviglia.

Appena una vittoria a testa nella competizione per le 2 squadre: i tedeschi nel 2013 superarono il Chelsea ai calci di rigore, gli spagnoli hanno vinto nel 2006, quando travolsero 3-0 il Barcellona in una sorta di derby. Nel mezzo, tante finali perse: tre per il Bayern Monaco e ben quattro per il Siviglia.

Precedenti di Bayern Monaco Siviglia e dove vedere in tv e streaming

La partita di questa sera viene trasmessa in diretta televisiva su Sky, ai canali Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, numero 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Football (numero 203 del satellite). Inoltre, potrà essere vista coi servizi streaming SkyGo e Now Tv. Il match sarà infatti trasmessa in chiaro da Mediaset su Canale 5. Chi non fosse in casa, può utilizzare il servizio streaming gratuito di Mediaset Play.

Due appena i confronti tra queste due squadre, nonostante la loro lunga tradizione in campo internazionale. Le squadre infatti in partite ufficiali si sono affrontate ai quarti di finale della Champions League 2017/18. Il Bayern Monaco riuscì a imporsi per due a uno in trasferta e quindi bastò poi lo zero a zero in casa per raggiungere le semifinali della competizione in quella stagione.

Bayern Monaco Siviglia, le due squadre in campo: le formazioni

A quanto pare, Flick e Lopetegui hanno sciolto i dubbi in vista del match di questa sera. Queste le probabili formazioni:

BAYERN MONACO (4-2-3-1): Neuer; Pavard, Süle, Alaba, Davies; Kimmich, Goretzka; Gnabry, T. Müller, Sané; Lewandowski

SIVIGLIA (4-3-3): Vaclik; Jesus Navas, Koundé, Diego Carlos, Escudero; Rakitic, Fernando, Jordán; Ocampos, L. De Jong, Suso