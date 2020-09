Dramma stamattina a Bassano del Grappa, incidente mortale: vittima giovane donna, chi è, la dinamica del terribile schianto.

Una tragica notizia arriva in questi minuti da Bassano del Grappa, in provincia di Vicenza, dove stamattina intorno a mezzogiorno si è verificato un gravissimo incidente. Nello schianto, avvenuto in Monte Asolone, poco distante dallo stadio “Mercante”, è morta una donna di trent’anni circa.

Non è ancora del tutto chiara la dinamica del violentissimo impatto, avvenuto in pieno giorno. A quanto pare, sono due le auto che sono rimaste coinvolte nello scontro. In una delle due, si trovava la donna che ha perso la vita. L’auto su cui viaggiava si sarebbe cappottata.

Incidente Bassano del Grappa: chi è la vittima e la dinamica

L’incidente mortale avvenuto nella tarda mattinata di oggi si è verificato a pochi metri dopo l’imbocco della via laterale di viale Venezia, che è uno snodo cittadino molto trafficato. Si era parlato all’inizio dell’investimento di un pedone, ma questa notizia è stata smentita. Questo non toglie nulla al fatto che si sia trattato di una gravissima tragedia della strada, l’ennesima giovane vittima di un incidente mortale. Sembra che la donna, a bordo di una Ford, fuggisse insieme a un uomo dopo uno scippo.

A un semaforo, ha violato il rosso e l’auto si è schiantata contro una Renault Clio. Sul luogo del gravissimo incidente, sono arrivati i Militari dell’Arma dei carabinieri della Compagnia di Bassano, presenti con due pattuglie. Sul posto anche mezzi e uomini del Suem 118, che sono giunti in pochi minuti, provando vanamente a salvare la vita alla donna. Per la vittima non ci sarebbe stato nulla da fare, era probabilmente morta sul corpo. Infatti, come constatato dai medici, i traumi subiti avevano provocato conseguenze irreversibili.