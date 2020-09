Al Bano sceglie la Lecciso, Romina distrutta: “Non avrò mai un altro uomo”

In una recente intervista Romina Power ha ammesso che dopo la storia con Al Bano nella sua vita non c’è spazio per un altro uomo.

Ormai è chiaro da mesi che Al Bano ha scelto di stare con Loredana Lecciso. Tra i due c’era stata qualche incomprensione negli anni scorsi a causa della presenza costante di Romina Power – l’ex moglie – nella vita del cantante pugliese. Il riavvicinamento tra Carrisi e l’erede di Tyron Power, però, è stato solamente artistico, dettaglio che il cantante ha sottolineato a più riprese, smentendo con decisione che tra lui e l’ex moglie ci potesse essere un ritorno di fiamma.

Tuttavia finché il “leone” di Cellino San Marco non ha messo le cose in chiaro nei mesi scorsi, le voci continuavano a girare senza controllo. Adesso che la scelta è chiara e che non c’è più spazio per i fraintendimenti, i giornali di gossip s’interrogano sul futuro dell’ex coppia d’oro. Se Al Bano sembra avere le idee chiare e vuole godersi la famiglia creata con Loredana, Romina ha preferito non rilasciare dichiarazioni sui propri progetti futuri.

Romina Power: “Dopo Al Bano? Non penso che starò con un altro uomo”

Qualche dettaglio sulle future intenzioni della cantante americana in realtà è emerso durante l’ultima intervista che Romina ha rilasciato all’amica Mara Venier. Prima scherzando ha detto alla conduttrice “Chi te lo fa fare”, riferendosi all’impegno costante con il programma domenicale. Una battuta che nasconde una verità, Romina non ha più voglia e forze per avere impegni assidui. Cosa farà dunque? Si dedicherà ai due nipoti che le ha regalato la figlia Cristel. I due bimbi, infatti, rappresentano la sua priorità, il resto può attendere.

Questo significa che i duetti in campo professionale con Al Bano sono destinati ad essere sempre di meno. D’altronde pare che l’ex marito stia progettando un nuovo duetto in famiglia, questa volta però con la figlia più piccola Jasmine. La ragazza ha già fatto il proprio debutto, sogna di diventare una cantante professionista ed ha alle spalle una struttura che glielo potrà consentire.

Per quanto riguarda, invece, la vita sentimentale, Romina è stata abbastanza chiara dicendo: “Ho capito che dovevo lavorare su me stessa per non avere bisogno di nessuno, penso di continuare la mia vita da sola”. Alla domanda esplicita se in futuro potrà aprirsi ad una nuova relazione, la cantante ha poi risposto: “Penso che non potrei vivere più con un altro uomo. Non ho più il tempo e la pazienza da dedicare ad un altro compagno”.