Vicepreside ucciso mentre portava a passaggio i cani: la morte è sospetto

Un popolare vicepreside sembra aver perso la vita in una morte sospetta mentre portava a passeggio i suoi cani. La Polizia sta già investigando.

Un popolare vicepreside ha visto la sua vita concludersi in maniera tragica. L’entusiasta dello sport, David Clark, viveva nella periferia di Richmond, nel Nord dello Yorkshire, quando è stato coinvolto in un terribile incidente.

Non è chiaro come il signor Clark sia venuto incontro alle sue ferite, ciò nonostante quando l’eliambulanza è arrivata sul luogo dell’incidente, non è riuscita a fare nulla per salvarlo. Gli studenti erano in lacrime al “Richmond School and Sixth Form College“, quando è stato annunciata la sua morte in un messaggio per i genitori. Il padre di famiglia David Clark sembra che stesse portando a passeggiare i suoi cani nella periferia della città, verso Hurgill Road, lunedì mattina quando è avvenuto l’incidente. La Polizia del North Yorkshire ha confermato di aver ricevuto una chiamata per un uomo sui 50 anni, ferito da una mandria di mucche in un campo a Richmond.

Il cordoglio per la famiglia di David Clark

L’uomo è stato pronunciato deceduto sul luogo dell’incidente, ma le circostanze che hanno condotto alla sua morte non sono ancora perfettamente chiare. L’insegnante e collega di David Clark, Jenna Potter, ha dato la notizia agli studenti: “David ha lavorato alla Richmond School per 23 anni ed era il cuore e l’anima della scuola. Amava il suo lavoro e la scuola è in completo choc“. La scuola ha poi esteso le sue condoglianze alla vedova del signor Clark e ai loro figli per l’enorme perdita che hanno dovuto affrontare.

