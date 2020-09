Temptation Island, la tentatrice Nunzia balla sexy su Alberto Maritato. La fidanzata Speranza non sopporta più la situazione.

Speranza Capasso è una delle nuove protagoniste di Temptation Island. La ragazza è entrata nel programma di Canale 5 con il fidanzato Alberto Maritato, con cui ha/aveva una relazione lunga più di sedici anni. I due si sono fidanzati quando erano adolescenti, e hanno deciso di partecipare al reality per capire se sono davvero fatti l’uno per l’altra, o se si tratta solo di abitudine. Questa sera, la seconda di quest’ultima edizione del reality show, Speranza ha visto tutti i suoi sogni d’amore andare in frantumi: il fidanzato Alberto, infatti, sembra non pensare più a lei, troppo distratto da una bella corteggiatrice di nome nunzia. Ecco cosa è successo.

Potrebbe interessarti leggere anche –> Temptation Island, chi è Speranza Capasso: età, foto, curiosità

Temptation Island, il ballo sexy della tentatrice Nunzia su Alberto

Speranza è rimasta sconvolta dal comportamento del fidanzato (forse presto ex) Alberto: lui infatti sembra spassarsela alla grande sull’isola, dove dedica tutte le sue attenzioni alla tentatrice Nunzia e non pensa alla fidanzata nemmeno per sbaglio. Pochi minuti fa sono andate in onda delle immagini particolarmente dure da vedere per Speranza, che è fidanzata con Alberto da oltre sedici anni: la ragazza ha dovuto assistere alla scena di Nunzia che, decisamente sexy e provocante, ballava su Alberto mentre lo spogliava. Lui sembrava decisamente felice del balletto, e Speranza ha chiesto di poter organizzare un falò di confronto il prima possibile.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI!