Temptation Island, rivelazione su Nello e Carlotta: perché Maria li ha scelti

Arriva una rivelazione su due concorrenti di Temptation Island, Nello e Carlotta. Maria De Filippi svela perché ha scelto questi due partecipanti.

Maria De Filippi ha rilasciato una lunga intervista al settimanale Vanity Fair, nella quale ha parlato anche delle sue trasmissioni, tra le quali c’è anche Temptation Island. Sull’ultima edizione del reality ha rivelato di essere rimasta colpita soprattutto da una coppia di partecipanti.

Una delle conduttrici più stimate del panorama televisivo ha commentato una delle coppie del reality delle tentazioni, quella composta da Carlotta Dell’Isola e Nello Sorrentino. Maria De Filippi ha rivelato di averli scelti per l’edizione di Temptation Island condotta da Alessia Marcuzzi proprio perché ha compreso che i due non hanno interesse ad accrescere il loro seguito sui social: “Li ho presi perché ho capito che non vengono in Tv per aumentare i followers…“. Poi ha rivelato che la giovane coppia è anche stata in grado di farla ridere e riflettere allo stesso tempo durante il loro provino.

Maria De Filippi e il debole per Carlotta e Nello

Maria De Filippi ha rivelato anche di essere rimasta molto colpita da una metafora usata durante i provini da Carlotta Dell’Isola, perché ha spiegato in maniera molto particolare il suo forte desiderio di sposarsi con il fidanzato Nello Sorrentino. “Ha usato una metafora che mi ha colpito: ‘Se sei compagna del tuo uomo e arriva tua suocera a casa per spostare un bicchiere, lo sposta. Se sei sua moglie non lo può più spostare’. Pensate quanta verità c’è nella saggezza popolare“, così ha raccontato la conduttrice. Per questo motivo Maria ha deciso di prendere nel cast di Temptation Island Carlotta, non certo perché pensava che avrebbe tradito il suo fidanzato appena arrivata nel reality. Ha rivelato a Vanity Fair che a lei, della parte dei tradimenti, interessa poco e niente: “Sono più interessata al viaggio della coppia. Al racconto da portare in Tv che ti scuote e ti coinvolge…“.

