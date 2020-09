Temptation Island, Gennaro abbandona il reality senza Anna

Temptation Island: Gennaro Mauro ha deciso di abbandonare il reality senza la fidanzata Anna Ascione. Critiche molto dure sono partite da entrambi le parti, “ma io rinasco” dice lui.

Gennaro Mauro, ex fidanzato di Anna Ascione, ha deciso di abbandonare il reality show Temptation Island senza la ragazza. Dopo aver ascoltato alcune dure critiche pronunciate dalla compagna nei confronti della sua famiglia, Gennaro ha deciso che Anna non è la ragazza della sua vita. Ha quindi chiesto un falò di confronto per poter parlare con lei: all’inizio è stata lei a non voler accettare l’incontro, ma si è convinta dopo aver parlato con le amiche (e compagne d’avventura) e con Alessia Marcuzzi. A questo punto è stato Gennaro a cambiare idea, dicendo di non volerla rivedere. I due stavano insieme da sei anni e mezzo, ecco cosa è successo alla fine.

Temptation Island, Gennaro esce dal reality senza Anna

Anna ha criticato duramente Gennaro e la sua famiglia, raccontando del rapporto secondo lei troppo stretto che l’ex fidanzato ha con la madre e le sorelle. Lui ascoltando le parole di Anna si è infuriato, e ha deciso di abbandonare il reality senza di lei. Dopo un po’ di indecisioni da parte di entrambi, Gennaro e Anna hanno deciso comunque di confrontarsi di fronte al falò.

Da come parlano della loro storia Gennaro e Anna sembrano aver visto 2 film diversi🤔 #TemptationIsland — SemprepiúGiusy (@giusy_viola) September 23, 2020

Durante la discussione Anna ha ammesso di essersi sentita molto ferita quando ha sentito Gennaro definirla “una parassita”: secondo lui infatti, la ragazza vive completamente mantenuta da lui, senza lavorare o studiare. A fine falò Gennaro ha salutato Anna e se n’è andato, dicendo definitivamente addio alla sua esperienza all’interno del reality. Anna è scoppiata a piangere: “l’ho amato talmente tanto, ma tutte queste cose ammazzano”.

