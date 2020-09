Temptation Island, Ettore Radaelli: chi è il tentatore pugliese

Chi è il tentatore pugliese Ettore Radaelli, curiosità e vita privata del protagonista del reality show Temptation Island.

Sono ben 22 i tentatori e le tentatrici di questa edizione di Temptation Island, il reality show in cui le coppie decidono di affrontare pubblicamente le proprie crisi, mettendosi in gioco. Uno di quelli che finora si è fatto notare di più è Ettore Radaelli. Classe 1995, nato a Mesagne, in provincia di Brindisi, è rimasto coinvolto in una vicenda di seduzione.

Infatti, Serena Spena si è ‘vendicata’ della possessività del suo fidanzato Davide. La ragazza si è lasciata andare alle lusinghe del tentatore Ettore e anzi è stata lei a un certo punto a prendere l’iniziativa. Nel video la sentiamo infatti dire: “Io mi apparto un po’ con Ettore”. Quando poi i due sono isolati, lei gli sussurra: “Sei così carino…”.

Cosa sapere sul tentatore Ettore Radaelli: chi è e cosa fa

Si tratta insomma di uno degli episodi clou finora di questa edizione del reality dei tentatori e protagonista è il giovane pugliese, che ha un profilo Instagram seguito da 17,5mila follower. Tatuatissimo e palestrato, fino a poco tempo fa giocava a calcio a livelli medio alti nella Virtus Francavilla. Come lavoro fa il perito chimico per Eni, ma ama anche mettersi in gioco come modello.

Ettore Radaelli, secondo quanto spiegato da lui stesso, punta a iscriversi all’Università per prendere una laurea in ingegneria chimica. Come tutti coloro che partecipano al reality show come tentatori e tentatrici, ovviamente anche lui è single, ma a quanto pare si sta dando abbastanza da fare, se Serena sembra essere già molto presa.