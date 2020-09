Temptation Island, Ester Giordano: chi è la tentatrice lombarda

Chi è la tentatrice lombarda Ester Giordano, curiosità e vita privata della protagonista del reality show Temptation Island.

Sono ben 22 i tentatori e le tentatrici di questa edizione di Temptation Island, il reality show in cui le coppie decidono di affrontare pubblicamente le proprie crisi, mettendosi in gioco. La più nota è probabilmente Ester Giordano, che ha una certa carriera e una certa visibilità sia televisiva che come influencer.

Leggi anche –> Temptation Island, Vanessa Piazza: chi è la tentatrice siciliana

Infatti, ha partecipato come reporter a una notissima trasmissione televisiva, è stata fidanzata con un calciatore molto famoso e su Instagram è seguitissima. Per chi non lo sapesse, infatti, il suo profilo è seguito da qualcosa come quasi 300mila follower.

Leggi anche –> Temptation Island, Ettore Radaelli: chi è il tentatore pugliese

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Cosa sapere su Ester Giordano, protagonista di Temptation Island

Ma chi è il noto calciatore con cui è stata fidanzata in passato Ester Giordano, che oggi ovviamente è single? Si tratta di Stephan El Shaarawy, che attualmente milita nel club cinese Shanghai Shenhua, ma che è stato un attaccante molto amato di Roma e Milan. Insomma, la giovane classe 1990, nata a Codogno, città tristemente nota come ‘capitale’ del Coronavirus in Italia, ha avuto una relazione con un calciatore.

Ma non solo: nel 2019 è stata infatti reporter di Donnavventura, su Retequattro. A tal proposito, in un’intervista, ha raccontato: “Questa esperienza mi ha sicuramente aperta a nuovi orizzonti e non mi riferisco solo all’introduzione nel mondo televisivo ma proprio come stile di vita. Sono in una fase di estremo cambiamento”. Poi ha ricordato: “Viaggiare e fare un lavoro che ti consenta di avere più libertà è una cosa che ti fa vivere meglio, senza ritmi frenetici”.