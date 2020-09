Temptation Island, chi è Davide Varriale: età, foto, lavoro

Davide Varriale e Serena Spena sono una delle coppie protagoniste di Temptation Island 2020: ecco tutto quel che c’è da sapere su di lui.

Sicuramente, a causa di alcune sue affermazioni, è il concorrente di Temptation Island che sta facendo più discutere. Stiamo parlando di Davide Varriale, nato a Soccavo in provincia di Napoli. Grande appassionato di Fabrizio De Andrè, scrive anche delle recensioni per siti e riviste musicali. Molto bravo a disegnare, è amante del cinema e dell’arte in generale.

Molto si è discusso sulle sue parole durante l’ultima puntata del reality show. Non solo ha ammesso la gelosia, ma è arrivato a sostenere: “Ho il controllo sulla sua mente, tiro fuori quello che voglio dalla sua bocca. L’ho fatta cancellare dai social, niente, palestra, niente amiche, niente”.

Perché Davide Varriale partecipa a Temptation Island

Il giovane ha raccontato il perché della scelta di partecipare a Temptation Island, accettando l’invito arrivatogli da Serena: “Ho accettato per Serena e per la nostra storia. Io riconosco di essere troppo geloso nei suoi confronti ma voglio mettermi in gioco. Serena all’inizio del nostro rapporto ha avuto delle ricadute con il suo ex e questa cosa mi ha segnato tremendamente. E anche quando lei ha chiuso definitivamente con il suo passato a me è rimasta una gran paura di perderla ancora. Per questo motivo, nel tempo ho sviluppato una gelosia eccessiva”.

Dunque Temptation Island potrebbe essere per lui un momento di passaggio e di cambiamento, in cui mettersi in discussione. Questo almeno l’intento prima di entrare nel reality show. Anche la loro storia è iniziata in maniera particolare. Lo ha spiegato bene Serena: “Lui era il fidanzato della mia migliore amica. Sia io che lei eravamo fidanzate da 8 anni, io convivevo e avevo in progetto di sposarmi. Stessa cosa per Davide e la mia amica. Così abbiamo cominciato a uscire in quattro ed è successo che io e Davide ci siamo innamorati perdutamente. Non avrei mai pensato di innamorarmi del ragazzo della mia migliore amica”.