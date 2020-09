Stasera in tv | Ulisse, Il piacere della scoperta: le anticipazioni di oggi

Oggi, 23 settembre, Ulisse – Il piacere della scoperta con Alberto Angela andrà in onda su Rai 1: tutte le anticipazioni sulla puntata

La puntata che andrà in onda stasera in televisione su Rai 1 a partire dalle ore 21.25 ci porterà alla scoperta di Raffaello Sanzio, uno dei più grandi artisti mai esistiti.

Dall’architettura alla pittura sino a tecniche artistiche meno conosciute, Raffaello ha saputo influenzare con la sua opera il pensiero umano in modo delicato quanto indelebile.

Scopriamo insieme che cosa ci riserva la puntata di oggi di Ulisse – Il piacere della scoperta condotta da Alberto Angela.

Leggi anche –> Alberto Angela rapito in Niger: “Furono ore da incubo” – VIDEO

Ulisse, il piacere della scoperta: Raffaello Sanzio

Alberto Angela ci porterà in un viaggio che ripercorre la vita di Raffaello Sanzio, considerato uno dei più grandi artisti (e a ragion veduta) della storia dell’arte.

Il racconto prenderà il via dal Pantheon, monumento che custodisce le spoglie dell’artista.

Morto a soli 37 anni, nel 1520, Raffaello Sanzio proveniente dalla provincia di Urbino nella sua seppur esistenza riuscì a imporsi come l’artista divino apprezzato dai papi e da committenti borghesi, spesso a danno dei contemporanei Michelangelo e Leonardo.

La sua mente e la sua mano hanno saputo plasmare la città eterna donando il loro genio ai Palazzi Vaticani, alla Domus Aurea, al Foro Romano e a Villa Farnesina, per esempio, arricchendoli senza tuttavia sconvolgerne l’essenza primordiale.

Ma nel suo privato come era davvero Raffaello?

Secondo gli storici la sua era una delle botteghe più esclusive mai avviate nel Rinascimento. Parallelamente a tali capacità, le voci che seguirono alla sua morte indicarono come causa una delle sue debolezze: la passione per le donne.

Ma quanto c’è di vero in questo?

Assieme ad Alberto Angela interverranno per raccontare di Raffaello gli storici Lucio Villari, Antonio Forcellino e Nanà Cecchi e gli interpreti Gigi e Carlotta Proietti e Flavio Parenti.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI