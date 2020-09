Sofia Nesci è una delle concorrenti della nuova edizione di Temptation Island. Ecco tutto quel che c’è da sapere su di lei.

Tra i protagonisti della nuova edizione di Temptation Island, attesissimo show con al timone Alessia Marcuzzi, c’è Sofia Nesci. La giovane, originaria di un paesino in provincia di Perugia, partecipa al programma delle tentazioni con il fidanzato Amedeo Bianconi. Conosciamola più da vicino.

L’identikit di Sofia Nesci

Sofia Nesci, classe 1990, è nata a Celalba, in provincia di Perugia. Non essendo un personaggio appartenente al mondo dello spettacolo, non è facile trovare molte informazioni sul suo conto. Sappiamo però che ha un fratello più piccolo di nome Michele ed è legatissima alla sua famiglia.

Per il resto, non è dato conoscere il suo percorso di studi né il suo lavoro. Sofia ha scelto di partecipare all’edizione settembrina di Temptation Island con il fidanzato Amedeo Bianconi per capire se la sua relazione è finalmente arrivata a una svolta. I due stanno infatti insieme da 11 anni ma vivono ancora come due fidanzatini. Lei sogna una famiglia, o almeno una convivenza, mentre lui non è ancora convinto di voler fare un passo così importante. La loro favola d’amore avrà un lieto fine? Staremo a vedere.

