La piccola Isabela è una neonata morta dopo neanche un mese di vita. La mamma afferma che si era sentita male dopo la prima poppata.

Desta estrema tristezza la vicenda di una neonata morta. La piccola Isabel non ce l’ha fatta e ha vissuto solamente per 3 settimane. La piccina era nata lo scorso 16 agosto, venendo al mondo all’ospedale ‘Papa Giovanni XXIII’ di Bergamo lo scorso 16 agosto.

Già all’indomani della nascita la povera Isabel aveva accusato un malore, al punto da spingere i medici a spostarla subito all’interno del reparto di patologia neonatale per intubarla. Lì è rimasta per tutti questi giorni, fino a quando il 9 è accaduto l’ineluttabile. La mamma Sara ha potuto vederla per pochissimo solamente appena dopo il parto, ma poi è stato solo un incubo. I genitori hanno già un’altra bambina, Katrin, che però non avrà mai modo di conoscere la sorellina minore. Di questo drammatico evento si ha avuto notizia solamente nella giornata di ieri, ad ulteriori due distanze dalla tragedia che ha riguardato la neonata mort

Neonata morta, disposto lo svolgimento dell’autopsia per capire le cause della morte

L’autorità giudiziaria ha anche disposto lo svolgimento di un esame autoptico sul corpicino di Isabel. Attualmente è in corso una inchiesta per cercare di stabilire le cause del decesso della piccolina e per capire se in tutto quanto di tragico avvenuto ci possano essere anche delle responsabilità decisive. La mamma, che assieme al marito ed alla loro altra figlia risiede nel comune orobico di Comun Nuovo, ha affermato che la figlioletta ha accusato un malore evidente tale da dovere attuare un ricovero urgente. Dal quale però la sfortunatissima Isabel non si è mai più ripresa. Una prima ed unica poppata e poi ecco l’inferno, con il peggiore finale possibile.

