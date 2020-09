Massimiliano Morra, chi è la fidanzata Dalila Mucedero

Dalila Mucedero, fidanzata del concorrente del Grande Fratello Vip Massimiliano Morra: chi è e cosa fa, le battute su Adua Del Vesco.

Massimiliano Morra è tra i concorrenti del Grande Fratello Vip. Sta facendo discutere molto la sua presenza nella casa più famosa d’Italia in compagnia della sua ex storica, Adua Del Vesco. Peraltro, l’attore ed ex modello è attualmente fidanzato con Dalila Mucedero.

La giovane, in queste ore, è anche intervenuta sulla vicenda della presunta setta, che coinvolge sia il fidanzato che la Del Vesco. Ha sottolineato: “La verità è che entrambi hanno sofferto per il contesto in cui lavoravano”, dice al settimanale ‘Chi’ chiamando in causa indirettamente il ‘datore di lavoro’ di entrambi.

Cosa sapere sulla giovane modella Dalila Mucedero

Ballerino amante soprattutto del latino americano, in cui è specializzata, Dalila Mucedero ha 23 anni ed è diplomata al liceo scientifico, quindi si è iscritta a Fashion&Design all’Accademia della Moda di Napoli, sua città natale, ma anche luogo di provenienza del suo fidanzato. La coppia sta insieme da circa un anno, avendo iniziato la loro relazione nel 2019. Sembrano molto affiatati e sui social postano diverse foto insieme.

La Mucedero non ha perso occasione in queste ore per attaccare Adua Del Vesco, la ex del suo fidanzato. “È entrata da vittima dicendo ‘non sono rancorosa’, ma dopo sei anni non voleva vedere Massimiliano”, ha affermato. Quindi ha continuato: “Se lui ha fatto qualcosa piuttosto sputtanalo, ma non è che ti prendi un cristiano alla volta per parlare male di lui, così lo nominano tutti ed esce”. Si è anche chiesto il motivo della ‘cattiveria’ della ex del fidanzato e se non sia mai stato insegnato il perdono.