Emergono dettagli inquietanti sul caso Maddie McCann, nuove accuse al presunto pedofilo: “Abusi su una donna”, il dramma della vittima.

La polizia tedesca che sta indagando sul principale sospettato della scomparsa di Madeleine McCann riaprirà il caso di una donna irlandese che sostiene di essere stata violentata in Algarve. Infatti, Christian Brueckner sarà indagato sul presunto abuso a Hazel Behan in Portogallo, avvenuto 16 anni fa.

Le autorità tedesche hanno dichiarato a giugno di aver identificato il 43enne come sospetto principale nel caso di Madeleine McCann, scomparsa da un appartamento nel 2007 a Praia da Luz. Da quanto si apprende, tre anni prima, in un appartamento di Algarve, avrebbe abusato della signora Behan.

Cosa emerge sul presunto assassino di Maddie McCann

Il procuratore di Braunschweig Hans Christian Wolters ha confermato ieri che la nuova possibile vittima si è fatta avanti a seguito di un appello lanciato a livello internazionale. La signora Behan, allora ventenne, lavorava come rappresentante di un’agenzia di viaggi a Praia da Rocha, a circa 15 miglia dalla località in cui Madeleine McCann è successivamente scomparsa. La 37enne ha rivelato di essere stata molto male quando ha letto dettagli inquietanti su come Brueckner avrebbe violentato e picchiato una donna americana di 72 anni.

Ha quindi raccontato di come un intruso mascherato e armato di machete l’ha legata e imbavagliata e poi si è filmato mentre la violentava e la picchiava per 5 ore. Dunque, ha visto molte somiglianze tra il suo caso e quello della donna statunitense violentata e abusata in maniera terrificante. Il suo aggressore non è mai stato catturato e lei ritiene che l’indagine della polizia portoghese sia stata viziata poiché gli agenti non hanno svolto un’inchiesta e una ricerca approfondite.