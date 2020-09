Incidente stradale | una vittima in scontro tra scooter e furgone

Schianto tra un motorino ed un furgone, un grave incidente stradale finisce con il peggiore finale possibile. C’è infatti una persona morta. Inutile ogni tentativo di soccorso da parte dei sanitari del 118.

Un fatale incidente stradale è avvenuto nel corso del pomeriggio di martedì 22 settembre in Toscana. L’area interessata è quella dove passa la via Empolese, all’interno del territorio inglobato nella località di San Vincenzo a Torri, in provincia di Firenze.

Il Comune in questione sorge a breve distanza da Scandicci. Qui uno scooter ed un furgone sono rimasti coinvolti in uno schianto che purtroppo ha avuto delle conseguenze fatali. Infatti il conducente del mezzo a due ruote ha perso la vita a seguito dell’impatto. La vittima aveva 57 anni e su questo incidente stradale sono iniziati sin da subito i rilievi, condotti dagli agenti della locale polizia municipale. Troppo gravi le lesioni riportate dall’uomo, che è spirato sul colpo.

Incidente stradale, inutile la corsa dei soccorritori: l’uomo era già morto

I sanitari arrivati a bordo dei mezzi di soccorso medico ed avvertiti da alcuni automobilisti di passaggio non hanno potuto fare altro che constatare il decesso della persona coinvolta. A nulla sono servite le manovre di primo soccorso praticate subito dopo l’arrivo delle ambulanze. Risulta ricoverato con ferite lievi invece il conducente che era a bordo del furgone e che, per fortuna, è riuscita a cavarsela in questo incidente. Da quanto si apprende, quando è avvenuto il sinistro era in corso una fitta pioggia. È plausibile pensare che proprio l’asfalto reso scivoloso dall’acqua caduta possa avere avuto un ruolo decisivo in tutto quanto di tragico capitato.

