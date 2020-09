Brutto incidente per il Boss delle torte: come sta Buddy Valastro

Coinvolto in un brutto incidente, disavventura per il Boss delle torte: come sta Buddy Valastro, la foto pubblicata su Facebook.

Bartolo Valastro Jr., noto come Buddy Valastro o semplicemente come Il Boss delle torte, è stato vittima di un grave incidente. Lo ha reso noto egli stesso, pubblicando una foto su Facebook. “Sono stato coinvolto in un terribile incidente qualche giorno fa… Cosa ne pensate del mio nuovo accessorio”, ha scritto infatti mostrando il gesso.

Star di diversi cooking show che hanno riscosso un enorme successo anche in Italia, suo paese d’origine, l’uomo ha voluto raccontare la propria esperienza. In tantissimi, in queste ore, dopo aver letto il suo stato su Facebook con tanto di foto annessa, lo hanno contattato per gli auguri di pronta guarigione.

Come sta Buddy Valastro, il Boss delle torte, dopo l’incidente

Sebbene costretto a stare in un letto d’ospedale, Buddy Valastro non è apparso di cattivo umore, dopo l’incidente che lo ha coinvolto. Tante le reazioni dei suoi fan in queste ore: “Hai una famiglia straordinaria, prego per una tua pronta guarigione”, scrive un’utente tra i commenti. Poi ancora: “Ti auguro una pronta guarigione e, ti terrò nelle mie preghiere”, scriva qualcuno dal Canada. Non mancano anche i messaggi dall’Italia: “Mi dispiace molto. Ti auguro una pronta guarigione dalla Sicilia. Guarisci presto. Un forte abbraccio”.

Qualcuno prova a scherzare: “Adesso ci stai dicendo che domani non potrai fare una torta”, gli scrivono. Classe 1977, l’uomo è figlio di padre originario di Lipari e di madre di Altamura, in provincia di Bari. Le sue origini siciliane e pugliesi lo legano fortemente all’Italia. Ha iniziato a lavorare in pasticceria a soli 11 anni, seguendo le orme dei suoi genitori, e oggi è diventato un personaggio mediatico con milioni di follower in giro per il mondo.