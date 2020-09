Fiera Internazionale del Tartufo Bianco d’Alba 2020: in programma da ottobre a dicembre. Le info utili.

La celeberrima Fiera Internazionale del Tartufo Bianco d’Alba è stata confermata anche quest’anno, nonostante le evidenti difficoltà causate dalla pandemia di Covid-19. Si terrà anche il tradizionale mercato del tartufo. La manifestazione è in programma dal 10 ottobre all’8 dicembre.

La Fiera è stata allungata di una settimana per consentire l’afflusso dei visitatori che quest’anno, per le norme di sicurezza sanitaria, sarà contingentato. Come nelle precedenti edizioni, anche quest’anno sono in programma appuntamenti di enogastronomia, di cultura e folklore, con la partecipazione di grandi chef e artisti. Il tema di questa edizione è “Il Mondo” e che approfondirà argomenti di interesse globale come la sostenibilità e la solidarietà.

La location principale della Fiera del Tartufo Bianco di Alba sarà il Castello di Roddi, appena fuori Alba.

Fiera Internazionale del Tartufo Bianco d’Alba 2020: da ottobre a dicembre

Per tutti gli amanti del tartufo uno degli eventi più importanti e imperdibili è la Fiera del Tartufo Bianco di Alba, in provincia di Cuneo, nell’affascinante territorio delle Langhe, Monferrato e Roero. Un evento che è un’immersione nei sapori e nei profumi di questa terra, circondati da un incantevole paesaggio collinare, accompagnati da tradizioni culturali e culinarie antiche e dagli ottimi vini per cui è famosa questa parte del Piemonte.

Nonostante le inevitabili difficoltà causate dalla pandemia di Covid-19 che hanno bloccato molte manifestazioni aperte al pubblico, la Fiera Internazionale del Tartufo Bianco d’Alba torna anche quest’anno per celebrare la sua 90^ edizione.

Per dare più opportunità al pubblico di partecipare, la Fiera è stata allungata di una settimana: si terrà dal 10 ottobre all’8 dicembre. Ben nove settimane di mercato del tartufo, eventi gastronomici, degustazioni, incontri, appuntamenti culturali e spettacoli.

La Fiera – spiegano gli organizzatori – coglie l’occasione di ripartenza per dare inizio a un nuovo corso, innovandosi nelle forme di dialogo con l’esterno senza stravolgere i propri concetti fondanti. Il filo conduttore di questa edizione sarà “Il Mondo” per rappresentare il ruolo di ambasciatore e facilitatore di relazioni del Tartufo Bianco d’Alba. Nel corso dei 90 anni di storia della Fiera, il Tuber magnatum Pico è arrivato sulle migliori tavole del mondo, e grazie anche a un grande personaggio quale Giacomo Morra, è diventato uno dei prodotti iconici dell’alta gastronomia a livello mondiale. Così come il Tartufo Bianco d’Alba aveva raggiunto i gourmet di tutto il mondo, così gli estimatori iniziarono ad arrivare ad Alba di anno in anno più numerosi e desiderosi di scoprire i segreti delle colline su cui nasce il fungo più prezioso al mondo

L’edizione 2020

In questa insolita edizione 2020 è confermato il Mercato Mondiale del Tartufo Bianco d’Alba, unitamente alla rassegna Albaqualità, in uno spazio –il Cortile della Maddalena –che sarà rivisto quest’anno nella forma, con un’innovativa soluzione a cielo aperto, che garantisce tuttavia la fruibilità degli spazi anche in caso di maltempo, con accessi contingentati e predisposizione di tutte le misure del caso, mantenendo inalterata la sostanza. Sarà il luogo in cui poter acquistare magnifici esemplari di Tuber magnatum Pico accuratamente selezionati dai giudici di Analisi Sensoriale del Tartufo, formati dal Centro Nazionale Studi Tartufo.

In programma anche l’Alba Truffle Show (Sala Beppe Fenoglio –Cortile della Maddalena), pronto ad accogliere, nel consueto clima di raffinata famigliarità, e nella più totale sicurezza degli ospiti, le creazioni gourmet nate dall’estro sapiente di grandi firme della cucina nazionale e internazionale, i seminari di Analisi Sensoriale del Tartufo – esperienza immersiva che consente di conoscere in modo semplice, ma profondo, le caratteristiche del tartufo e le Wine Tasting Experience dedicate ai grandi vini di Langhe, Monferrato e Roero. Tanti gli chef pronti a firmare i Foodies Moment dei numerosi cooking show, lasciandosi sedurre e ispirare dall’aroma del nostro diamante più prezioso.

