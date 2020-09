Le foto in costume e in vacanza di Ettore, tentatore di Temptation Island 2020 entrato nel cuore di Serena fanno scalpore.

Ettore Radaelli è uno dei tentatori protagonisti di questa edizione di Temptation Island 2020. Lo stiamo vedendo, puntata dopo puntata, sempre più preso della fidanzata Serena che, dal canto suo, non disdegna certo le attenzioni. Come darle torto?

Da quando è approdato nel programma e nel villaggio delle coppie di Is Morus Relais, il suo profilo Instagram è stato preso d’assalto. Moltissime fan del programma, infatti, non hanno potuto fare a meno di notare che il tentatore è molto bello e con un fisico mozzafiato come dimostrano le foto in vacanza che ha postato.

Ettore Temptation Island 2020: le foto su Instagram in vacanza

Ettore di Temptation Island ha 25 anni e sappiamo che viene da Mesagne, in provincia di Brindisi. Abbiamo scoperto, proprio grazie ad una chiacchierata con Serena, che lavora come chimico, pare all’Eni. Ma la sua bellezza non è certo passata inosservata e così ecco che lo vediamo impegnato anche come modello.

Il suo profilo Instagram è ricco di foto bellissime, ma ce ne sono alcune che sembrano ritrarlo mentre è in vacanza, o comunque al mare.

L’ultima foto postata da Ettore sul suo profilo risale al 12 luglio. È a bordo piscina, a Porto Cesareo e il suo fisico mozzafiato è ben evidente a tutti. I commenti alla foto nelle ultime settimane sono letteralmente triplicati e anche il numero di follower è in continua crescita.

Tra le altre foto di vacanze che vediamo sul suo profilo lo ritroviamo nella stessa location l’anno scorso, nel 2019, e anche nel 2017 sembra che abbia scelto come meta delle sue vacanze sempre la sua amata Puglia.

La sua vita privata

Tra le altre curiosità su Ettore Radaelli di Temptation Island 2020 sappiamo che oltre alla passione per la chimica e la moda, è stato anche un calciatore. Ha giocato nella Virtus Francavilla, ma dopo un infortunio ha dovuto lasciare il mondo del calcio.

Sappiamo che ama anche gli animali e sembra che abbia un cane che adora e con cui si immortala spesso nelle foto.