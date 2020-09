Elisabetta Gregoraci in accappatoio, si vede tutto: la censura arriva dopo

Elisabetta Gregoraci è diventata subito protagonista con baci bollenti e con pose davvero sensuali a suo malgrado: eccola in accappatoio

Primi ‘incidenti’ durante la nuova edizione del Grande Fratello per quanto riguarda Elisabetta Gregoraci. Inizialmente l’ex moglie di Flavio Briatore ha dato baci in apnea che fuori dall’acqua; successivamente è stata protagonista in accappatoio con un movimento sbagliato che l’ha mostrata per qualche secondo nuda. La regia subito ha staccato l’immagine, ma c’è stato un piccolo frammento in cui è rimasta scoperta. Stessa sorte è toccata alla contessa Patrizia De Blanck, completamente senza veli durante Pomeriggio 5, con Barbara d’Urso che proprio in quel momento stava guardando le immagini in diretta provenienti dalla casa più spiata dagli italiani.

Elisabetta Gregoraci, il suo primo bacio

Così la stessa conduttrice ha dato il suo primo bacio a Pierpaolo Petrelli. I due già da giorni sono stati molto vicini e così i telespettatori avevano già captato qualcosa di serio. Una nuova avventura per l’ex moglie di Flavio Briatore.