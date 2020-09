La conduttrice di ‘Storie Italiane’, questa mattina ha mostrato ai propri fan un fotogramma del suo dolce risveglio.

Questo settembre per Eleonora Daniele è paradisiaco. La conduttrice ha ripreso a lavorare quotidianamente a ‘Storie Italiane’, un impegno che le dà grandi motivazioni e l’appassiona. Non a caso mesi addietro ha deciso di continuare a lavorare fino al giorno in cui si sono presentate le doglie ed è dovuta correre in ospedale. Proprio questo evento è ciò che rende speciale questo periodo: in sala parto è andato tutto bene ed alla fine Eleonora ha potuto abbracciare la sua Carlotta.

L’arrivo della figlia ha riempito di gioia la conduttrice Rai, che sfrutta ogni momento per stare insieme a lei. La nascita di Carlotta, d’altronde, è stato il coronamento di un sogno e di un progetto partito anni fa e impreziosito lo scorso anno con il matrimonio. Che la primogenita sia la sua più grande gioia, Eleonora non smette mai di sottolinearlo e lo ha fatto anche questa mattina poco dopo il risveglio.

Eleonora Daniele, il dolce risveglio: “Così è un paradiso”

In un post pubblicato su Instagram Eleonora infatti scrive: “Svegliarsi così .. la mattina diventa un paradiso. #carlottaamoremio❤️ ci vediamo fra poco in diretta con @storieitalianerai @rai1official”. Accanto a questa frase al miele, la conduttrice pubblica un selfie che la ritrae mentre tiene in braccio la figlia. Un’immagine che ha conquistato tutti i fan, a partire da Ivan Cottini che scrive: “Oh mio Dioooo che meraviglia che siete”. Sotto una marea di complimenti tra i quali si legge: “Che bello vederti con quella luce nei tuoi occhi….. Carlotta è bellissima”.