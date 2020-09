Diletta Leotta zittisce Paola Ferrari: il post su Instagram

Diletta Leotta ha voluto rispondere con un post su Instagram alle recenti dichirazioni di Paola Ferrari su di lei.

Si è capito ormai da diverso tempo che Paola Ferrari non apprezza Diletta Leotta, o più che altro non apprezza la strada social che la collega ha deciso di intraprendere negli ultimi anni. Da quando la conduttrice di Dazn ha ottenuto la popolarità nazionale, infatti, la Ferrari ha cominciato a criticarla, sostenendo che con il suo atteggiamento diffonde un’immagine della donna stereotipata e dannosa per le donne che vogliono lavorare in questo settore.

Di recente, in un’intervista concessa a ‘Storie Italiane‘, Paola Ferrari ha cercato di esplicitare la propria opinione e spiegare per quale motivo non condivide la strada scelta da Diletta. La conduttrice Rai afferma che a suo avviso la collega è responsabile dell’accrescimento della visione maschilista dell’ambiente calcio: “Certo che ne è responsabile e protagonista. Con il suo grande successo ha riportato in auge una figura stereotipata della giornalista sportiva, o per meglio dire della donna che si occupa di calcio, sportiva. Un’immagine stereotipata, da Barbie, che speravamo di avere cancellato”.

Diletta Leotta zittisce Paola Ferrari su Instagram

Visualizza questo post su Instagram 🤫 Un post condiviso da 🌸Diletta Leotta🌸 (@dilettaleotta) in data: 23 Set 2020 alle ore 2:31 PDT

In seguito alla messa in onda dell’intervista, Diletta Leotta ha preferito non commentare in maniera esplicita le parole della collega. Tuttavia il post pubblicato poco fa su Instagram rappresenta una risposta chiara a quelle parole. La conduttrice catanese ha infatti pubblicato una foto di profilo che la ritrae mentre porta il dito in prossimità della bocca come a voler dire: “Fate silenzio”. In molti non hanno capito il riferimento, ma c’è anche chi ha colto e si schiera in favore di Diletta: “Per Paola Ferrari…non sanno apprezzare la bellezza di un altra donna ma soprattutto là professionalità…diventare vecchi non vuol dire sempre diventare saggi …”.