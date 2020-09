Coronavirus, Capua annuncia la fine della pandemia: “Ecco quando”

Ilaria Capua, direttore dell’UF One Health Center, è stata ospite della puntata di DiMartedì su La7 parlando di quando finirà la pandemia

Torna a parlare Ilaria Capua, direttore dell’UF One Health Center, durante la puntata di DiMartedì su La7 che ha svelato quando potrebbe finire la pandemia: “Secondo me per la primavera 2022. Nell’autunno 2021 sarà l’inizio di un graduale ritorno alla normalità”. Poi per quanto riguarda il vaccino ha aggiunto indicazioni importanti in ottica futura dando un piano ben stabilito: “Non credo che il vaccino riesca ad arrivare ad un numero significativo di persone entro la fine dell’anno. Non possiamo pensare soltanto al vaccino come soluzione, ma ci dovrebbero essere altri motivi”. Le persone dovranno così continuare a convivere con il virus senza pensare così ad una soluzione immediata per i prossimi mesi.

Leggi anche –> Coronavirus, Sileri lancia l’allarme: “Preoccupato dai pranzi in famiglia”





Leggi anche –> Torino | calciatore positivo al Coronavirus | ‘Già in isolamento’ | FOTO

Coronavirus, la versione di Ilaria Capua

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Successivamente la stessa Capua ha aggiunto dichiarazioni importanti tornando a parlare dell’origine del virus: “Questa pandemia è molto particolare per diversi motivi. Il nostro organismo non aveva mai incontrato questo virus“. Infine, ha spiegato ancora: “Nel secolo scorso ci sono state quattro pandemie che hanno colpito una popolazione dotata di una certe immunità per i virus influenzali. Questa pandemia è davvero particolare. Inoltre, il virus mostra la sua aggressività soltanto in alcuni casi limitati. Una situazione davvero pesante per tutti con la possibilità di tornare alla normalità soltanto tra qualche anno. C’è bisogno di tanto tempo per aspettare la fine della pandemia arrivando così ad una soluzione definitiva per tutti. La fine arriverà soltanto nella primavera 2022 secondo la stessa Capua.