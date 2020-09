Assume sostanze stupefacenti e si mette a guidare a tutta velocità, travolgendo un uomo: carabiniere ucciso mentre fa dello jogging.

Un carabiniere ucciso in circostanze davvero sfortunate. Questo è quanto capitato ad Antonio Montaquila, 37 anni, che era in servizio presso la stazione di Formicola, in provincia di Caserta. ma l’uomo non è morto durante lo svolgimento del suo nobile lavoro, quanto per una sfortunata circostanza.

Infatti Montaquila ha perso la vita mentre stava facendo jogging, investito da un veicolo di passaggio che lo ha travolto ad alta velocità. Fermato il conducente che era al volante. Si tratta di un giovane di 21 anni che aveva assunto delle sostanze stupefacenti e che è stato arrestato anche per questo motivo. Ma chiaramente l’accusa maggiore nei suoi confronti è quella di omicidio stradale, aggravata dalla omissione di soccorso. L’arresto del 21enne ha avuto luogo nel corso della notte, ad opera degli agenti della Polizia Stradale. I poliziotti sono stati abili a raccogliere alcuni indizi sul luogo in cui hanno trovato il corpo del carabiniere ucciso, a Capua. E hanno così potuto individuare l’assassino nel giro di poche ore.

Carabiniere ucciso, fermato un giovane drogato alla guida

I rilievi svolti hanno portato anche ad una ricostruzione ufficiale di quanto avvenuto. Secondo la dinamica, Montaquila è stato travolto dopo che l’auto ha sbandato, finendo sul marciapiede. Responsabile di tutto ciò l’alta velocità alla quale il veicolo procedeva. La vittima era sposata con una donna di 44 anni. I due avevano avuto un figlio nel 2014. Sul conto di Antonio Montquila si sa che in tempi recenti era stato trasferito da Capua a Formicola, per assumere il ruolo di vice comandante della stazione. La vittima proveniva da Vairano Patenora, altro comune situato in provincia di Caserta. E la sua scomparsa ha destato tristezza nei tanti che lo conoscevano, per via della sua dedizione al lavoro e della enorme professionalità che lo contraddistingueva.

