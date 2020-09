Colpisce sempre per grazia e per bellezza, Beatrice Valli. La ragazza si mostra in alcuni scatti magnifici e confessa una sua passione.

Su Instagram Beatrice Valli continua a fare proseliti. La 25enne originaria di Bologna da tempo è tra le influencer più ammirate e di successo che ci siano in Italia.

LEGGI ANCHE –> Eleonora Daniele, il dolce risveglio: “Così è un paradiso”

Molti degli elogi che la raggiungono riguardano il suo aspetto fisico. Che a dispetto delle gravidanze affrontate ha ancora un corpo favoloso. La emiliana è diventata ancora mamma negli scorsi mesi, dando alla luce la piccola Azzurra dal compagno Marco Fantini. La bimba è venuta al mondo il 13 maggio, in periodo di lockdown. Nel 2017 era nata un’altra bella bambina, Bianca. Mentre Beatrice già a 16 anni partorisce Alessandro, dalla sua precedente relazione con Nicolas Bovi.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

LEGGI ANCHE –> GF Vip 2020 | Tommaso Zorzi |’Ho un padre ma è come se non ci fosse’

Beatrice Valli, bellissima ed elegantissima

Dopo i fortunati trascorsi a ‘Uomini e Donne’, programma al quale Bea ha partecipato a soli 19 anni, per lei è iniziata una prolifica carriera da influencer. La ragazza colpisce per eleganza, sobrietà, per il sapere mostrarsi al massimo del suo splendore ma senza mai esagerare o travalicare nel cattivo gusto. E tra i complimenti più belli che i fans le rivolgono spicca un eloquente: “Fossero tutte come te”.

LEGGI ANCHE –> Elisabetta Gregoraci in accappatoio, si vede tutto: la censura arriva dopo

Ovvero capaci di apparire con buongusto e sempre coerenti con quella che è la propria personalità. In un recente post la Valli afferma di avere studiato moda da ragazza, e parla anche di una simpatica consuetudine che aveva già da bimba. “Rubavo vestiti ed accessori a mia mamma, è una grande passione”.