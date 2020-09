Arbitro ucciso con la fidanzata: fermato uomo di nome ‘Andrea’

Il duplice omicidio di Lecce, c’è la svolta, arbitro ucciso con la fidanzata: fermato un uomo di nome ‘Andrea’.

Ci sarebbe una svolta clamorosa nel caso del duplice omicidio di Lecce, che ha visto vittime l’arbitro Daniele De Santis e la sua fidanzata trentenne, Eleonora Manta. I sospetti degli inquirenti e le ricerche si erano rivolte a tal ‘Andrea’, proprio perché la giovane avrebbe urlato un nome simile prima di essere uccisa.

Da quanto si apprende, una persona di nome Andrea viene sentita in queste ore in Procura a Lecce: sarebbe fortemente sospettato – da quanto trapela – del duplice omicidio. L’uomo viene ascoltato dal procuratore capo Leonardo Leone De Castris e dalla pm Maria Consolata Moschettini. Non è comunque ancora chiaro il suo ruolo.

La persona fermata e ascoltata in queste ore in Procura sembra sia coetaneo della coppia uccisa e in particolar modo dell’arbitro e che abbia un’attività commerciale in provincia. Dunque, tutte da stabilire le sue responsabilità nel duplice omicidio avvenuto l’altra sera. Come noto, la tragedia si è consumata in un condominio sito tra via Montello e viale Gallipoli, nei pressi della stazione ferroviaria del capoluogo salentino. Una zona dunque centralissima e particolarmente trafficata.

I residenti hanno sentito prima le urla e successivamente hanno visto un uomo che si allontanava con in mano un coltello. Da alcune testimonianze, era emerso che la giovane donna, prima di essere colpita a morte, avrebbe urlato “Fermati, Andrea!”, una frase che i testimoni hanno riferito agli inquirenti, contribuendo in questo modo a una svolta determinante nelle indagini.