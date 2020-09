Antonella Clerici, di nuovo in tv: “Non ero più motivata”

Nuova avventura davvero importante per Antonella Clerici: la conduttrice sarà ancora una volta in onda con E’ sempre mezzogiorno

Tutto pronto per la nuova edizione di E’ sempre mezzogiorno, che partirà il 28 settembre, che sarà il nuovo programma a tema culinario che vedrà il ritorno di Antonella Clerici. Durante un’intervista che ha rilasciato al settimanale DiPiù Tv, ha svelato che si è trattata di una sorpresa con la proposta del Stefano Coletta. E così dopo un po’ di tempo ha deciso di accettare anche dopo essersi confrontata con la famiglia: “Negli ultimi anni ero un po’ demotivata, mi serviva uno stacco netto. Per ritrovarmi, per rinnovarmi e per avere nuovo entusiasmo”.

Antonella Clerici, il nuovo ritorno

Ufficialmente si partirà il 28 settembre, ma ci sono stati diversi rinvii sia per l’emergenza coronavirus che per i lavori di rinnovamento dello studio di Milano. La stessa Clerici ha svelato l’adozione di norme anti-Covid: “Non ci sarà il pubblico. E per non far sentire la loro mancanza, saranno riproposti i giochi telefonici con i telespettatori, quelli che si facevano anni fa”. Infine, sempre durante l’intervista a DiPiù ha rivelato: “Ci saranno in palio dei buoni spesa. Credo che in questo momento siano molto importanti”.