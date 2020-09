Alex Cucchi muore in un incidente, la famiglia lo seppellirà accanto al gemello

Alex Cucchi è tragicamente morto in seguito ad un drammatico incidente in moto. La famiglia lo seppellirà accanto al gemello.

Sabato 19 settembre, di mattina, Alex Cucchi stava percorrendo a bordo della sua moto la strada che porta da Longiano (Forlì) a Crocetta, quando, per cause ancora in via di accertamento, ha perso il controllo della sua moto e si è andato a schiantare. L’intervento dei soccorritori, malauguratamente, è stato inutile: troppo gravi le ferite riportate a causa dell’urto. L’uomo, dunque, è deceduto quello stesso giorno a 42 anni, lasciando la compagna Teodora Radeva ed il figlio di soli 21 mesi William.

Al momento la polizia sta ancora indagando sull’incidente. Gli investigatori, infatti, stanno cercando di capire per quale motivo l’uomo ha perso il controllo del mezzo in curva. Proprio per questo motivo la procura non ha ancora dato il permesso ai familiari di celebrare i funerali e seppellire la salma di Alex. Una volta concluse indagini, i suoi cari potranno piangere il caro defunto e porgere l’estremo saluto.

Alex Cucchi verrà seppellito accanto al gemello Matteo

La notizia della tragica morte di Alex Cucchi ha sconvolto tutta la comunità di Longiano, nella quale la famiglia è molto conosciuta e rispettata. Il padre Terzo è il fondatore ed il proprietario di un’azienda che realizza strutture in legno e tetti. Da un’anno a questa parte, però, l’uomo stava lavorando per una ditta esterna a Cesena e si occupava della trasformazione delle macerie.

Ci sarà grande partecipazione, dunque, al funerale di Alex. Oltre ai genitori, alla compagna e al figlio, saranno presenti anche i fratelli Mirco e Manuele, gli amici e tutti i conoscenti che vorranno partecipare al lutto della famiglia Cucchi. La cerimonia si terrà nella chiesa di Calinese ed il corpo verrà deposto nel cimitero di Badia di Longiano, nel quale c’è la tomba di famiglia e si trova già il fratello gemello Matteo, morto a 33 anni, anche lui in un incidente con la moto.