Alberto Tarallo, chi è il noto sceneggiatore e produttore cinematografico

Alberto Tarallo è stato il compagno di Teodosio Losito, non solamente nel lavoro, ma anche nel privato. Ecco tutto quel che c’è da sapere su di lui.

Alberto Tarallo, noto sceneggiatore e produttore cinematografico italiano, è stato per moltissimi anni il compagno di Teodosio Losito, non solamente nel lavoro, ma anche nel privato. Conosciamolo più da vicino.

L’identikit di Alberto Tarallo

Alberto Tarallo e la Ares Film sono tornati sotto ai riflettori dopo le dichiarazioni choc di Adua Del Vesco e Massimiliano Morra al Grande Fratello Vip. I due gieffini, attori ed ex fidanzati, si sono lasciati andare ad alcune inquietanti confessioni sul loro “terribile” passato condiviso sui set delle fiction prodotte proprio dalla Ares di Tarallo, e su una persona cattiva che le avrebbe manipolate. “Lucifero in persona”, ha scandito Morra, alludendo a una setta che avrebbe coinvolto molti nomi dello spettacolo, per lo più volti di Mediaset.

Alberto Tarallo, considerato il “boss delle fiction”, aveva fatto parlare di sé già a inizio anno, quando la sua Ares Film è fallita. Nonostante la visibilità del personaggio, le notizie sulla sua biografia e carriera scarseggiano in rete. Come detto, è conosciuto soprattutto per essere stato il fondatore e (ormai ex) capo della Ares Film, casa di produzione che ha portato sullo schermo fiction di grande successo come Il Bello delle Donne, L’Onore e il Rispetto, Il Peccato e la Vergogna, Furore: Il vento della speranza e Pupetta, lanciando attori del calibro di Gabriel Garko, Eva Grimaldi e Manuela Arcuri e rilanciando Giuliana De Sio, Stefania Sandrelli e Virna Lisi.

Al suo fianco, per 19 anni, nella vita e sul lavoro, c’è stato lo sceneggiatore Teodosio Losito, detto Teo, morto suicida l’8 gennaio 2019. In un’intervista rilasciata a Italiani.it a luglio 2019 in occasione di un evento a Malta, Alberto Tarallo aveva raccontato il suo progetto di fondare sull’isola una scuola di formazione di cinema per promuovere attori, registi, scenografi e montatori di film maltesi, da intitolare alla grande Virna Lisi.

