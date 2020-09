Addio a EJ Osborne: la star di Money for Nothing muore a 45 anni

EJ Osborne, celebre presentatore di Money for Nothing sulla tv inglese, si è spento lunedì al Dorothy House Hospice vicino a Bath, nel Somerset.

EJ Osborne, popolarissimo volto della tv inglese, è morto a soli 45 anni. La tragica notizia è stata confermata dai suoi amici. Il presentatore di Money for Nothing si è spento lunedì al Dorothy House Hospice vicino a Bath, nel Somerset. La causa del suo decesso non è stata ancora confermata.

Leggi anche –> Morto Tommy DeVito, grave lutto nel mondo della musica e dello spettacolo

Leggi anche –> Cinema in lutto, morto Ron Cobb: fu designer di Star Wars

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

L’ultimo saluto a EJ Osborne

Nello spettacolo trasmesso dalla BBC One, EJ Osborne, che era un falegname, e il resto del team salvavano oggetti destinati a essere cestinati trasformandoli in originali articoli pronti per essere venduti dagli ospiti del programma. La co-protagonista del programma, Sarah Moore, gli ha reso omaggio sul suo account Instagram nell’annunciare la triste notizia per conto di sua moglie Anne-Marie.

“Tutto il team di @monfornothing è rimasto sconvolto nell’apprendere che un fantastico, stimolante, simpatico e talentuoso membro della nostra famiglia televisiva @hatchetandbear è morto – ha scritto – Sarah Moore. Mi unisco a tutto il team, i nostri artigiani, la troupe di produzione, i registi, i dirigenti, i telespettatori e gli amici nel manifestare il nostro affetto e rispetto alla sua famiglia. Ci ha toccato nel profondo con la sua evidente sete di vita, la sua energia e il suo impegno… Ci rivedremo dall’altra parte”. Oltre alla moglie Anne-Marie, il presentatore lascia un’amatissima figlia di nome Orla.

Leggi anche –> Morta Pamela Hutchinson, star della R&B: cantò “Best of my love”

Leggi anche –> Lutto nella letteratura: è morto Winston Groom, il papà di Forrest Gump

EDS