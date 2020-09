Vanessa Scalera: chi è Filippo Gili, compagno dell’attrice

La vita privata di Vanessa Scalera, la Imma Tataranni della fiction di Raiuno: chi è Filippo Gili, compagno dell’attrice.

Torna con la seconda stagione della serie Tv “Imma Tataranni – Sostituto procuratore”, in onda su Raiuno, Vanessa Scalera, attrice che molto deve al ruolo ottenuto in questa fiction di successo. Molte infatti sono le soddisfazioni che ha raccolto.

Leggi anche –> Chi è Vanessa Scalera, l’attrice di Imma Tataranni: età, carriera, foto

La serie televisiva di successo si basa sui racconti della scrittrice lucana Mariolina Venezia, che nei suoi romanzi ha dato vita al sostituto procuratore Imma Tataranni, interpretata appunto da Vanessa Scalera. Ma chi è l’attrice e cosa sappiamo della sua vita privata?

Leggi anche –> Imma Tataranni: dove è girata la fiction Rai con Vanessa Scalera

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Cosa sapere su Filippo Gili, compagno di Vanessa Scalera

L’attrice è sentimentalmente legata da quasi tre lustri a Filippo Gili, più grande di lei di 12 anni: classe 1966, l’uomo è attore e regista teatrale di successo, diplomato presso l’Accademia Nazionale di Arte Drammatica Silvio d’Amico. Come attore ha esordito negli anni Novanta, lavorando con una pietra miliare del teatro italiano: Luca Ronconi.

La stessa Vanessa Scalera, pur sottolineando di non volersi sposare, ha spiegato ospite di Domenica In di avere un rapporto molto solido con il suo compagno, che tra gli altri ha lavorato anche con Marco Bellocchio. “So che non vuoi parlare della tua vita privata, ma lui è Filippo Gili, il tuo compagno da più di 10 anni”, ha sottolineato in trasmissione Mara Venier.