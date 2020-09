Uomini e Donne, Facundo cacciato dal programma: ecco cosa ha fatto

Facundo via da Uomini e Donne: il corteggiatore è stato eliminato da Jessica e Sophie, dopo l’intervento di Gianni e Maria.

L’esperienza di Facundo a Uomini e Donne si è appena conclusa. Il corteggiatore è stato eliminato da Jessica Antonini e Sophie Codegoni. Il modo in cui le troniste hanno liquidato il baldo giovane a molti non è piaciuto, ma tant’è…

Una nuova uscita da Uomini e Donne

Sulla questione è intervenuta direttamente la stessa Maria De Filippi, dopo che Jessica ha fatto sapere di aver parlato nuovamente con Facundo lasciando chiaramente intendere che i due non sono compatibili (come peraltro già si era capito dalle discussioni avute nelle precedenti puntate).

Il corteggiatore ha raccontato di essersi semplicemente avvicinato a Jessica per chiederle scusa e per ribadire ciò che aveva dichiarato in passato. Ma il fatto che abbia perso tempo a parlare con la Antonini ha spinto Sophie a prendere la decisione di chiudere lì il loro rapporto. Sulle prime Facundo, incredulo e perplesso, è rimasto seduto sulla sua sedia. Ma a fargli capire che deve lasciare lo studio ci hanno pensato Gianni Sperti e Maria.

Il prestante istruttore di fitness continua a sostenere che le due troniste non abbiano compreso le sue reali intenzioni. Ma Gianni l’ha preso di petto senza mezzi termini: “Per alzarti e andare a casa non ce l’hai le pa..e. Quanto dobbiamo aspettare prima che tu alzi il c..o e te ne vai”, ha dichiarato infastidito rivolgendosi a lui. Maria ci ha poi messo il “carico” facendogli notare che se né Sophie né Jessica sono più interessate a conoscerlo, non ha senso che rimanga nel programma. “Se vuoi lo diciamo anche in argentino, ma te ne devi anna’…”, ha dichiarato la conduttrice. A quel punto il Nostro non ha potuto far altro che alzare i tacchi e andarsene…

