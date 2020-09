Il Torino comunica che un proprio tesserato ha contratto il Coronavirus. Scattano tutte le procedure di sicurezza del caso.

Il Torino Football Club fa sapere in un comunicato ufficiale pubblicato sui propri canali web che un calciatore della rosa della prima squadra è risultato positivo al Coronavirus.

Si tratta del quinto caso nel giro di poche settimane e questa sfortunata circostanza ha costretto il club ad annullare la seduta di allenamento in agenda per la mattinata di martedì 22 settembre 2020. Tale scelta si è resa necessaria per i motivi di sicurezza del caso e per potere procedere a svolgere i processi di sanificazione degli ambienti dello stadio Filadelfia. Ovvero l’impianto dove la squadra granata allenata da Marco Giampaolo svolge quotidianamente gli allenamenti. Il calciatore del Torino positivo al Coronavirus è stato posto in isolamento domiciliare. Diversi organi di stampa hanno confermato la notizia.

Torino, il calciatore con il Coronavirus è in isolamento: non era stato convocato già contro la Fiorentina

Sabato prossimo intanto c’è la partita contro l’Atalanta in casa. Possibile che la squadra vada in ritiro per mantenere alta la concentrazione, mentre tra domani e venerdì dovrebbero essere effettuati dei nuovi tamponi. Si apprende anche che il giocatore positivo non era stato convocato per Fiorentina-Torino, che i granata hanno perso sabato scorso alla prima giornata di campionato per 1-0. Il club piemontese comunica che “il tesserato, asintomatico, è già in isolamento fiduciario sotto la supervisione dello staff medico granata. Il Torino seguirà tutto l’iter previsto dal protocollo anti-Covid richiesto dalla Figc.

