Test visivo: la prima cosa che vedi indica ciò che devi cambiare nella vita

Questo semplice test visivo basato sull’osservazione di un’immagine permette di comprendere quale lato della tua vita va cambiato.

La maggior parte dei test visivi che si trovano su internet puntano a tratteggiare la personalità di chi vi si sottopone. Il funzionamento in generale è semplice, il volontario osserva il disegno e indica ciò che gli balza all’occhio in un primo momento. In base all’elemento che ha catturato l’attenzione, dunque, viene fatta una piccola descrizione dell’individuo.

In quella di oggi il funzionamento del test è identico, ma la finalità che si propongono gli autori della rappresentazione è differente. In base a ciò che la persona vede per primo, infatti, si cerca di scoprire cosa non va nella vita del soggetto e dunque quale cambiamento dovrebbe apportare affinché migliori. Ovviamente, come nel caso degli altri test, la valenza non è assolutamente scientifica bensì ludica.

Test visivo, cosa non va nella tua vita?

Osservate dunque l’immagine che trovate sopra e cercate di individuare quale elemento a schermo vi ha attirato per primo. Avete fatto? Allora leggete sotto a quale descrizione corrispondete.

Il buddista

Avete visto per primo il buddista che è inginocchiato in prossimità del rivolo d’acqua? Significa che siete pieni di vita e di fiducia nei vostri mezzi. Ritenete che la decisione che prenderete sia quella giusta per il prosieguo della vostra vita, sia che si tratti di lavoro che della sfera sentimentale. Siete pronti a cambiare e non patite un eventuale incidente di percorso: è il momento di agire.

Scoiattolo

Se al contrario siete stati attratti dallo scoiattolo, significa che siete persone che non amano lasciare la zona di conforto. Tuttavia siete delle persone intelligenti e curiose dunque fareste bene a sfruttare le vostre doti per vincere la paura ed affrontare eventuali problematiche e le nuove avventure.

Fiori di loto

Se avete notato i fiori di loto significa che siete delle persone molto creative e non vi spaventa il futuro. La sicurezza nei vostri mezzi potrebbe però portarvi a vedere il tutto con una certa superficialità. Proprio questo potrebbe essere il maggiore ostacolo della vostra vita, non dimenticate mai di mettere passione e impegno in tutto ciò che fate.

Le radici

Le radici indicano uno stato di profondo turbamento emotivo. Se le avete viste è probabile che stiate vivendo un periodo di depressione e che non riuscite a comprenderne la ragione. In questo caso è bene che lavoriate su voi stessi e che riusciate a scovare la ragione di questo malessere. Una volta trovata la causa, eliminatela e cambierete la vostra vita in meglio.