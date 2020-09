Stasera in tv – Imma Tataranni: cast e puntata di oggi, 22 settembre

Imma Tataranni – Sostituto procuratore, fiction rai del 2019 diretta da Francesco Amato: cast e trama del primo episodio in onda oggi, 22 settembre

Imma Tataranni – Sostituto procuratore è la fiction che stasera in tv andrà in onda su Rai 1, a partire dalle ore 21.20. Liberamente ispirata ai romanzi della scrittrice Mariolina Venezia, la serie ha come protagonista Vanessa Scalera, vincitrice del Premio Flaiano nella categoria Miglior interpretazione femminile.

Scopriamo insieme la trama del primo episodio.

Trama primo episodio:

L’estate del dito

Imma Tataranni, sostituto procuratore della Procura della Repubblica di Matera, si trova in vacanza a Metaponto quando scorge un dito mozzato galleggiare in mare. Avvertita la Procura, interrompe le ferie e torna subito a lavoro. Al suo ritorno incontra (e si scontra con) il nuovo procuratore capo, Alessandro Vitali. L’appuntato carabiniere Ippazio Calogiuri inizia le indagini contattando tutti gli ospedali in cerca di risposte, che però non riesce a ottenere. L’ipotesi che il giovane carabiniere porta avanti è quindi quella che il sostituto procuratore abbia visto galleggiare nell’acqua un semplice oggetto di scena. Quando anche Imma inizia a credere di non aver valutato con attenzione la situazione, a Turisi viene rinvenuto il braccio mozzato di una donna all’interno di un’acquapark…

Imma Tataranni, cast:

Vanessa Scalera (Immacolata Tataranni)

Massimiliano Gallo (Pietro De Ruggeri)

Alessio Lapice (Ippazio Calogiuri)

Carlo Buccirosso (Alessandro Vitali)

Barbara Ronchi (Diana De Santis)

Carlo De Ruggieri (dottor Taccardi)

Alice Azzariti (Valentina De Ruggeri)

Dora Romano (mamma di Pietro)

Lucia Zotti (mamma di Imma)

Antonio Gerardi (don Mariano)

Ester Pantano (Jessica Matarazzo)

Monica Dugo (Maria Moliterni)

Cesare Bocci (Saverio Romaniello)

