Morta la giornalista Letizia Mosca, storica voce di Radio Popolare

E’ morta in queste ore la giornalista Letizia Mosca: la storica voce di Radio Popolare lottava da anni contro un tumore.

Sul sito di Radio Popolare si legge la tragica notizia della scomparsa di Letizia Mosca. La giornalista è deceduta nella sua casa di Milano ed aveva solamente 54 anni. A casa lascia il marito, il giornalista Marco Persico, e due figli di 12 e 14 anni. Letizia ha lottato per 15 anni contro un tumore che sembrava battuto, ma che è ricomparso e non le ha lasciato scampo.

Nata a Catanzaro nel 1966, Letizia si è trasferita a Milano nel 1987 e quasi subito ha cominciato a lavorare per Radio Popolare. In questi 30 anni di carriera ha combattuto molte lotte sociali, tra cui quella per il mondo del lavoro e quella per il riconoscimento dei diritti delle donne. Nel 1997 è diventata giornalista professionista, decidendo dunque di dedicarsi a quel mondo che le permetteva di nutrire la sua curiosità e di dare voce agli ultimi nelle rivendicazioni sociali.

Morte Letizia Mosca, il cordoglio dei colleghi

In un elogio uscito questa mattina sul sito della Radio che per anni è stata la sua casa, si legge il ricordo commosso dei colleghi, persone che avevano imparato a volerle bene ma che soprattutto nutrivano una profonda stima nei suoi confronti: “La tua strada era quella delle lotte, le lotte sociali, del mondo del lavoro, del sindacato, e un giornalismo militante che non arretrava davanti a niente e nessuno”. Descritta come una donna caparbia, piena di sogni ed idee e dotata di grande talento, i colleghi riescono a delinearne a pieno la sua essenza.

Di Letizia non potevi non accorgerti, ma soprattutto con lei non potevi non avere diverbi, specie se eri suo amico: “Nei tuoi 30 anni a Radio Popolare nessuno può dire di essere stato tuo amico se non ha litigato con te almeno una volta”. Il ricordo commosso si conclude con un abbraccio a Marco e ai figli in questo momento di difficoltà in cui dovranno elaborare il lutto.