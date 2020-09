Moreno Napoli, Uomini e Donne: la foto in vacanza mostra tutto

Moreno di Uomini e Donne fa impazzire i fan: la foto in vacanza su Instagram è da sogno.

Moreno Napoli è uno dei corteggiatori comparsi nel programma di Maria De Filippi, Uomini e Donne. Il dating show, quest’anno, è ricominciato con l’emergenza Coronavirus ancora in atto in modo tutto particolare e con uno studio nuovo. Eppure, dopo un primo momento di sgomento e di stupore per il magnifico lavoro fatto dal team della regina di Canale 5, ora ci si concentra sul Trono Classico e quello Over.

Moreno a Uomini e Donne: dove lo abbiamo già visto?

Moreno Napoli è proprio uno dei corteggiatori di Uomini e Donne, ma non è nuovo nel mondo della televisione. Molti infatti avranno notato infatti una sua incredibile somiglianza con Stefano De Martino, ex ballerino professionista di Amici di Maria De Filippi e ex compagno di Belen Rodriguez. Proprio per questa sua caratteristica ha partecipato ad una puntata de I Soliti Ignoti e, soprattutto, ciò che stupisce è che anche Moreno fa il ballerino.

Moreno Napoli come Stefano De Martino

Il suo profilo Instagram è infatti pieno di foto che lo ritraggono intento a ballare e la somiglianza con Stefano De Martino è veramente pazzesca. I fan della trasmissione si sono subito risvegliati vedendo questo ragazzo nel programma e scrutando tra le foto postate ne è comparsa una, probabilmente scattata, mentre era in vacanza, che ha fatto perdere la testa a tutte le donne!

La foto su Instagram

Moreno Napoli, di Uomini e Donne, si è infatti scattato una foto mentre si esibisce in un passo di danza molto particolare, quasi di break dance sembra, in spiaggia con indosso solo il costume. Il suo fisico è pazzesco e si vedono perfettamente tutti i muscoli bene definiti del ballerino e corteggiatore del programma. La foto è stata scattata a San Benedetto del Tronto, probabilmente in vacanza, ma non lo possiamo dire con certezza perché non sappiamo di dove sia originario e dove viva.

Moreno lascia il Trono Classico per quello Over

Per ora sappiamo però che Moreno di Uomini e Donne ha chiesto di passare al Trono Over abbandonando il corteggiamento delle due troniste del Trono Classico. Il sosia di Stefano De Martino infatti pare essere interessato a Veronica e nonostante i suoi 33 anni si è voluto lanciare in questa esperienza. La dama, che stava uscendo con Nicola Vivarelli, pare che abbia accettato perché molto attratta proprio dall’ex di Belen e trovandosi davanti il sosia non ha potuto dire di no!